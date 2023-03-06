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06 Mart 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 15:30:00

İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önündeki yoğunluk haftanın ilk mesai gününde de sürüyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 3 Mart Cuma günü çok sayıda vatandaş, İstanbul'daki SGK binaları önlerinde yoğunluk oluşturmuştu.

Geçen hafta başlayan EYT yoğunluğu, haftanın ilk mesai gününde de devam ediyor. Bu kapsamda Fatih'teki Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk meydana geldi. Emeklilik işlemlerini tamamlayarak "emekli olabilir" belgesi almak için sıraya giren vatandaşlar bina önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Emeklilik işlemleri için SGK'ya gelen Aydın Sendinç, "Sigorta girişim 1993. Ben çok beklemedim, 2 yıl bekledim. Normal emekliliğim 10. ayda ama ben, günüm bittiğim için devletin verdiği haktan yararlanmak istiyorum. Şimdi de kağıdımızı vereceğiz." dedi.

SGK'ya gelen Sema Taşdemir de sigorta girişinin 1996 olduğunu, EYT sayesinde 3,5 sene erken emeklilik hakkı elde ettiğini dile getirdi.

EYT'den faydalanarak 48 yaşında emekli olma hakkı kazandığını ifade eden Kemal Gömenç ise "Bu zamana kadar bekledik, inşallah hayırlı olur. Normal şartlarda iki sene önce emekli olmam gerekiyordu malum yaşa takıldık. Bugüneymiş nasip kısmet. Eğer çıkmasaydı 10 sene daha bekleyecektim." diye konuştu.

Etiketler : istanbul eyt emeklilikte yaşa takılanlar sosyal güvenlik kurumu

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