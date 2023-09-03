VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sinan'dan ‘Müjde' var
Menemen'de üç tatlı ses
Milli sporcu Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu sona erdi
Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali
Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni
03 Eylül 2023 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 14:38:00

İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin Devlet Başkanlarının Dış Politika Konularındaki Yardımcıları/Danışmanları Gayriresmi Toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan'ın girişimiyle İstanbul'daki TDT Sekretaryası binasında düzenlenen toplantıya, TDT üyesi ülkelerden delegasyonların yanı sıra Sekretarya yetkilileri katıldı.

Toplantıda, üye devletler arasında siyasi, ekonomik ve insani alanlarda daha fazla işbirliğine duyulan ihtiyaç vurgulanarak TDT faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Bunun yanı sıra katılımcılar, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 10. Zirvesi'nin düzenlenmesine ilişkin konuları ele alarak, zirve sırasında imzalanacak belgelerin Türk dünyasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin ilerletilmesi açısından önemini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin genişletilmesi konusu ele alındı.

Etiketler : türk devletleri teşkilatı istanbul toplantı
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX