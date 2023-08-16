İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma neticesinde, haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair istihbari bilgi, fotoğraf ve beyan bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde ve 8 adreste operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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