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16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma neticesinde, haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair istihbari bilgi, fotoğraf ve beyan bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde ve 8 adreste operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Etiketler : istanbul terör operasyon
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