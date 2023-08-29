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İstanbul'da taksi denetimleri hız kazandı
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29 Ağustos 2023 Salı 18:52:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 18:52:00

İstanbul'da taksi denetimleri hız kazandı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da kurallara uymayan, yolcu ve mesafe soran taksicilere yönelik denetimler hız kazandı. Son olarak Eminönü'nde sivil polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda emniyet kemeri takmayan taksicilere para cezası verildi.

Eminönü'nde sivil trafik polisleri yolcu seçen ve kurallara uymayan sürücülere toplam 2 bin 180 TL ceza kesildi. Ceza yiyen sürücülerden biri olayı görüntüleyen gazeteciye "Maksadınız, taksicileri kötülemek" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde taksilerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eminönü İskele önünde gerçekleştirilen denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmamaktan ötürü kişi başı 436 liradan toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi. Ceza yiyen taksi sürücülerinden biri denetimi görüntüleyen gazeteciye, "Maksadınızı biliyoruz, amacınız taksicileri kötülemek. İstediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey yapamayacaksınız" dedi.

Etiketler : istanbul taksi denetim
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