İstanbul'da taksi denetimleri hız kazandı

Eminönü'nde sivil trafik polisleri yolcu seçen ve kurallara uymayan sürücülere toplam 2 bin 180 TL ceza kesildi. Ceza yiyen sürücülerden biri olayı görüntüleyen gazeteciye "Maksadınız, taksicileri kötülemek" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde taksilerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eminönü İskele önünde gerçekleştirilen denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmamaktan ötürü kişi başı 436 liradan toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi. Ceza yiyen taksi sürücülerinden biri denetimi görüntüleyen gazeteciye, "Maksadınızı biliyoruz, amacınız taksicileri kötülemek. İstediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey yapamayacaksınız" dedi.