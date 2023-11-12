MİT ve emniyetten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

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12 Kasım 2023 Pazar 11:50:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 11:50:00

İstanbul'da MİT ve emniyetten DEAŞ'a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A. isimli zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

DEAŞ'lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli'de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Etiketler : mit emniyet deaş operasyon
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