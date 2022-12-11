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11 Aralık 2022 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 09:20:00

İstanbul'da lodos engeli! Bazı vapur seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

Etiketler : istanbul vapur seferleri lodos
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