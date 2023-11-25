İstanbul'da kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başladı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA



Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.