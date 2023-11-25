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25 Kasım 2023 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 13:53:00

Bakan Uraloğlu: Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından kış lastiğinin önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürücülere "Aracınızı kış şartlarına hazırlayın." çağrısında bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar."

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde valilik kararlarıyla 25 Kasım'a çekilirken Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu kış lastiği sürücü
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