"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar"

Bakan Uraloğlu: Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından kış lastiğinin önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

✨️Aracınızı kış şartlarına hazırlayın!



Zorunlu kış lastiği uygulaması "1 Aralık"ta başlıyor.



Kış lastiğinizi takın; unutmayın doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar.��⛓️ pic.twitter.com/zzpCz5t9R1 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 25, 2023

Sürücülere "Aracınızı kış şartlarına hazırlayın." çağrısında bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar."

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde valilik kararlarıyla 25 Kasım'a çekilirken Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.