İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla bazı bölgelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir ve Beykoz ilçelerinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışı, Üsküdar'da tipiye döndü.

Kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmazken D-100 kara yolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu kar tutmaya başladı. Belediye ekipleri, bölgede kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor.

Kartal ve Pendik ile Aydos Ormanı çevresinde etkili olan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.