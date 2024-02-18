İstanbul'da Filistin gündemiyle "Diriliş Buluşmaları" düzenlendi

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa'ya gitmeye niyet ettiklerini söyledi.

Vakfın destekçilerine "Bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz." diye seslenen Yıldırım, toplanan bağışlarla Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere gemiler satın aldıklarını belirterek, "Konuşma zamanı geçti, iyi niyetler zamanı geçti, sahada top çevirme zamanı geçti. Şimdi Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye gideceğiz" dedi.

Yeni bir kampanya başlattıklarını duyuran YIldırım, "İHH'ye gemi alımında kullanılmak üzere destek vereceksiniz. Avrupa'dan gemiler yola çıkacak. Onlarca ülkeden aktivistler yola çıkacak. Türkiye'den, başka ülkelerden aktivistler yola çıkacak. Akdeniz'e açılacağız. Hem Mısır kapısını hem Gazze Limanı'nı zorlayacağız." diye konuştu.

Hedeflerinin, Gazze'deki "Bir parça ekmek verin" diyen çocukların çağrılarına karşılık vermek olduğunu kaydeden Yıldırım, devletin, hükümetin, siyasetin ve halkın birlikte hareket edeceğine ve İsrail'in Mavi Marmara'daki gibi bir saldırıya cesaret edemeyeceğine inandığını belirtti.

"NE YAZIK Kİ İSLAM DÜNYASI DAĞINIK BİR GÖRÜNTÜ VERMEKTEDİR"



Programda ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gönderdiği video mesaj da yayımlandı.

Prof. Dr. Erbaş, mesajında, Filistin, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelik saldırıların yeni olmadığına dikkati çekerek, "İslam'ın kılıç zoruyla yayıldığını iddia edenler asırlar boyunca eşi görülmemiş katliamların faili, sebebi ya da destekçisi olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının şiddet olaylarının tam ortasında yer aldığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir uluslararası kurala ve savaş hukukuna uymayan ve dahası uymayacağını açıkça deklare eden zalimler, bugün Kudüs'te, Refah'ta, Batı Şeria'da, Gazze'de eşi görülmemiş bir vahşet sergilemektedir. Müslümanlara yönelik bu meydan okumalara karşı ne yazık ki İslam dünyası dağınık bir görüntü vermektedir."

Yazar Nurettin Yıldız ise Gazze'den gelen tüm kötü haberlere rağmen Müslümanların ayakta durmak zorunda olduğunu belirterek, "Biz çökemeyiz. Biz çökersek, moralsiz kalırsak Filistin tamamen gider, Mescid-i Aksa Allah göstermesin elimizden gider." dedi.

Dünyadaki Müslümanların "öğrenilmiş çaresizliğe" mahkum edilmek istendiğini kaydeden Yıldız, "Bütün acılara rağmen, çocuklarımıza çaresizliği kanıksamış, bütün perişanlıkları ve ölüm haberlerini kabullenmiş anneler, babalar olamayız. Bu suçtur. Yahudi orada çocuk öldürürken burada da Müslümanların umudunu öldürmek istiyorlar." görüşünü aktardı.

Salonu dolduran binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarını salladı, marşlara eşlik etti ve İsrail aleyhine slogan attı.