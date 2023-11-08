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08 Kasım 2023 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 09:33:00

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 firari tutuklandı

Kaynak: IHA

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 firari yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 firari yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu örgütün firari üyelerine karşı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği'nden arama kararı bulunan ve uzun süreden beri firari durumda olan 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için 27 Eylül ile 7 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan baskınlarda, 13 FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : istanbul fetö operasyon
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