İstanbul'da durdurulan araçtan uzun namlulu silahlar çıktı
Kaynak: AA
İstanbul Bahçelievler'de durdurulan plakasız bir otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı. Araçtan atlayarak kaçan iki şüpheliden biri yakalandı.
Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde, seyir halindeki plakasız bir araç fark etti.
Şüphe üzerine durdurulmak istenen araçtakiler ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
Daha sonra kasise çarparak duran araçtaki iki kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Otomobilin bagajında yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mermiler ile bir başka araca ait plaka ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- "İzmir gençliğine can suyu olacağız"
- İfade veren herkes topu ona attı! Kaftancıoğlu cevap vermedi
- İstanbul'da durdurulan araçtan uzun namlulu silahlar çıktı
- Başkan Erdoğan seçim ziyaretlerine Konya'da devam edecek
- Kurum'dan İmamoğlu'na 'Hızray' tepkisi: Sen ne yaptın ki millet senin sözüne inansın?
- Turgut Altınok'tan canlı yayında Mansur Yavaş'a "Londra" sorusu!