İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'a sosyal medya üzerinden para topladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün "Dar'ul Hayr" isimli sosyal medya oluşumu aracılığıyla cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarının ailelerine yardım adı altında para toplandığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan rapora göre, söz konusu parayı DEAŞ'a aktararak finans sağladığı belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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