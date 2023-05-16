VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kalın: Sinan Oğan ile görüşme olmadı
Bu ay 561 milyon 123 bin 454 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Danıştay saldırısının üzerinden 17 yıl geçti
Kadınların siyasetteki temsil oranı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 70. sayısını yayımladı
16 Mayıs 2023 Salı 11:06:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 11:06:00

İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan 10 milyon 150 bin 710 oydan 4 milyon 928 bin 408'ni Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

Tutanakların teslim edilmesiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanaklarını hazırladı.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 76 BİN 395 SEÇMEN OY KULLANMADI

İl Seçim Kurulunun kapısına asılan tutanaklara göre İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü sandığa gitti.

İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan 10 milyon 137 bin 409 ve itiraz üzerine geçerli sayılan 13 bin 301 oyla birlikte toplam 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli olarak kayda geçti.

Sandık kurulu sayısının 30 bin 849 olarak belirtildiği tutanaklarda, oyların 140 bin 593'ü geçersiz olarak bildirildi.

Geçerli oydan 4 milyon 928 bin 408'sini Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Adaylardan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 457 bin 568, adaylıktan çekilen ancak pusulada adı yer alan Muharrem İnce de 25 bin 738 seçmenin oyunu almaya başardı.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi istanbul oy dağılımı recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu
Podyuma ikiz manken çıktı

Podyuma ikiz manken çıktı
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
Toplantı acelesi

Toplantı acelesi
'Üvey Anne' olacak

'Üvey Anne' olacak
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX