VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
CHP'de kaçak yapı yolsuzluğu! 2 belediye başkan adayının da sicili kabarık çıktı
Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı! DEM'li aday CHP listesinde yer aldı
CHP'deki parti içi hesaplaşma görevlendirme kağıdına yansıdı!
24 Mart 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 11:15:00

İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde vatandaşımız tarafından kullanıldı." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometrelik 4 raylı sistem hattını hizmete sunduklarını belirterek,"Bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde İstanbullu vatandaşımız tarafından kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük hız kazandırdıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak, İstanbul'da yapımını tamamlayarak hizmete sundukları metro hatlarının toplam 147,7 kilometreyi bulduğu bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda ve bu hatların neredeyse yarısını Bakanlığımız hizmete aldı. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde, Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı hizmete açtık. İstanbullu vatandaşlarımız da bu hatlara büyük ilgi gösterdi." ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI'NI 9 GÜNDE 359 BİN YOLCU KULLANDI

Uraloğlu, 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1,5 aydan biraz daha uzun sürede 278 bin 127 yolcu taşıdığını, 26 Şubat'ta açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ise bir aydan kısa sürede 260 bin 408 yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hat, sadece 9 günde 359 bin 226 yolcu tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete verdiğimiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ise birkaç günde 6 bin yolcu tarafından kullanıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul'da Bakanlık olarak 34 kilometre raylı sistem hattını hizmete sunduk. İstanbul'da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde vatandaşımız tarafından kullanıldı."

"İSTANBUL'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI TRAFİK ÇİLESİNDEN KURTARIYORUZ"

Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul'da 7 ayrı metro hattını hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurguladı. Bakanlığın İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattığına dikkati çeken Uraloğlu, "Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak. Çünkü şu ana kadar İstanbul'da 147,7 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarını Bakanlığımız hizmete sundu. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleriyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul için yapılan çalışmaların hızlanarak artacağını vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara göre kentin toplam 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğu bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı dikkate alındığında, şehrin daha 600 kilometreden fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu istanbul hizmet metro
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX