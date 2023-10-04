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04 Ekim 2023 Çarşamba 11:19:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 11:19:00

İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: İlaçlanan ev patladı.

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İstanbul Kağıthane'de yaşlı bir çiftin ilaçladıkları ev iki gün sonra patlayınca ortalık karıştı. İstanbul'da akılalmaz olay kamerada...

Kağıthane'de evini ilaçlayıp çıkan yaşlı bir çiftin 2 gün sonra döndükleri evde dehşeti yaşadı. Anahtar kilidine kadar bantlanan evde kapı açılınca patlama oldu. Dehşet anları kameralara yansırken, ortalığın karıştığı patlamada yanan eve vatandaşlar müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar panik yaşadı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın ikinci katında yaşayan yaşlı bir çift, 2 gün önce evini ilaçlattı. Anahtar kilidine kadar eve hava girmeyecek şekilde delikleri de bantlayan çift, ardından evden ayrıldı. Yaklaşık 2 gün sonra eve geri gelen çift, kapıyı açıp evdeki çöpleri atmak isteyince dehşeti yaşadı.

YAŞLI ÇİFT KAPIYI AÇAR AÇMAZ EV PATLADI

Kapıyı açar açmaz içeride sıkışan zehirli gaz, bir anda patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran çift can havliyle kendini koridora atarken, sesleri duyan bina sakinleri ise korkuyla dışarıya çıktı. Eline kova geçiren vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, sağlık ekipleri de yaşlı çiftin ayakta tedavilerini yaptı.

BÖCEK İLACINDAN DOLAYI PATLAMA OLMUŞ

Teyakkuza geçen polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde birkaç gün önce yapılan ilaçlama sonucunda sıkışma olması nedeniyle patlama yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler : Kağıthane İstanbul Patlama Kağıthane Olayı Yaşlı Çift
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