İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.



Kent genelinde daha öncede belirlenen 65 adrese düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

"Dolandırıcılık, cinayet, cinsel istismar, yaralama, hırsızlık ve yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.