İstanbul'da 157 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin ülkeye giriş ve çıkışlarına aracılık ederek ev ya da iş yerlerini kiralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri'de düzensiz göçmenlerin barındırıldığı 5 ev tespit eden ekipler, yürütülen saha çalışmasının ardından bu adreslere baskın yaptı.

Söz konusu adreslerde yakalanan 157 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında, düzensiz göçmenlerin barınmalarını sağladıkları ve yasa dışı yollarla ülkeye girişlerine aracılık ettikleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında toplam 404 bin 118 lira idari para cezası uygulanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 7'si ise serbest bırakıldı.