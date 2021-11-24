VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü
ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi
Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor
"Yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın"
Türkiye-BAE ilişkileri sil baştan
17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Türksat 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Muş'ta kar ve sis etkili oldu
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?
Irak'ta Kerkük için kritik gün! "Türkiye varken böyle bir adım atılamaz"
İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!
24 Kasım 2021 Çarşamba 14:43:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 14:44:00

İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta, 15 bin kişinin oturduğu sitenin doğal gazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Site sakinleri durumun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Eenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Ödemeyenler yüzünden sitedeki herkesin soğuk nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen site sakinleri durumun çözüme kavuşturulmasını istedi. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür" dedi.

Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

"SOĞUKTA ÜŞÜYORLAR"

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Bugün sabah doğal gazımızın kesildiğini anladık. Ocağı açtığımızda hiçbir şekilde çalışmıyor. Sıcak suyumuzun olmadığını fark ettik ve sonrasında hiçbir şekilde ısınma ile alakalı maalesef çalışmadığını gördük. Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.

"HERKES MAĞDUR"

Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Buradaki olay site yönetimimizin İGDAŞ'a olan borcundan dolayı. İGDAŞ ana hattan doğalgazı kesmiş. Burada bir çok esnaf ve daireler yönetime bağlı değil direkt İGDAŞ'a bağlı olarak faturalarımızı ödüyoruz. Ama ana hattan kesildiği için bütün siteyi zor durumda bıraktı. Doğal gaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda" diye konuştu.

"BU BİR ZULÜMDÜR"

Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Çok şükür bugüne kadar yapmış olduğumuz yapılandırmaları yerinde ve gününde ödeme yaptık. Geçmiş olduğumuz pandemiden dolayı burada yaşayan site sakinleri işlerini kaybetti. Mekanları kapananlar oldu. Bizler de site sakinlerimize yardımcı olduk. Evet, site sakinlerinden bizlere borcu olanlar var. Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. Sağlık çalışanlarımız var. 'Sayın başkanım diyor kovid hastasının yanından geldim duş almam gerekiyor ama gazlar kesik suyumuz yok' diyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Esenyurt fatura borcu 15 bin nüfuslu site doğal gaz
‘Destan'sı prodüksiyon

‘Destan'sı prodüksiyon
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
2 yapımı seyirciyle buluşacak

2 yapımı seyirciyle buluşacak
Yapımcı Kadir gün sayıyor

Yapımcı Kadir gün sayıyor
90'ları kıskanıyorlar

90'ları kıskanıyorlar
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı

'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Boğaz'da kırmızı Hande

Boğaz'da kırmızı Hande
Ailede erkek bebek sevinci

Ailede erkek bebek sevinci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER