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21 Eylül 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:18:00

İstanbul'da 135 bin 309 araca 205 milyon lira ceza

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin 1-20 Eylül'de yaptığı denetimlerde, 135 bin 309 araca toplam 204 milyon 931 bin 154 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte trafikteki olası aksamaların önüne geçebilmek için denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik şube müdürlükleri ekiplerinin, denetimlerini tam zamanlı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, trafik akışını ve güvenliğini bozan birçok konuda devam eden denetimlerin, şehrin birçok noktasında dron destekli yapıldığı kaydedildi.

Denetlenen 403 bin 186 araçtan kuralları ihlal ettiği belirlenen 135 bin 309'una toplam 204 milyon 931 bin 154 lira ceza kesildiği belirtilen açıklamada, 8 bin 6 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde sıkça görülen ihlal konuları ve sayıları ise şöyle sıralandı:

"Plakasız araç kullanmak 1371, izin verilmeyen araçlarda ışıklı ve sesli cihazları kullanmak 168, abartı egzoz 618, sürücü belgesiz araç kullanmak 5 bin 793, emniyet şeridi ihlali 3 bin 205, makas atmak 1480, kırmızı ışık ihlali 1913, alkollü araç kullanmak 1350, aşırı hız 7 bin 899, duraklama ihlalleri ve yasak park 44 bin 465, fazla yolcu 229, drift 78, seyir halinde cep telefonu kullanmak 4 bin 357, yayalara geçiş önceliği tanımamak 415, emniyet kemeri kullanmamak 2 bin 895, kask kullanmamak 6 bin 683, korsan taşımacılık yapmak 601, korsan taşımacılık hizmeti almak 473."

Etiketler : trafik cezaları denetimler İstanbul Valiliği trajiköy
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