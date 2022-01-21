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21 Ocak 2022 Cuma 23:07:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 23:07:00

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kimse dışarıda kalmasın' çağrısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışması bu kış da devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Evsizlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız durumda bulunan vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. İhtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olacaklarına yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattı'nı aramanızı bekliyoruz."

- VALİ YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

Öte yandan Vali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk. Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim. Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşerilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli."

Etiketler : Vali Yerlikaya istanbul kimse dışarıda kalmasın
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