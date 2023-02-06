İstanbul Valisi Yerlikaya, 2 bin 647 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2 bin 647 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan deprem bölgesine, 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı