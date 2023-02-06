İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 260 PERSONELİMİZ UÇAKLA BÖLGEYE HAREKET EDİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

DEPREM BÖLGESİNE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN SEVKİYATI SÜRÜYOR



Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu.

Deprem bölgelerindeki çalışmalara katılmak için gelen AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi ve ilçe belediyelerine ait arama-kurtarma ekipleri burada toplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden arama-kurtarma ekipleri, deprem bölgesine ulaşmak üzere uçaklara yönlendirildi. Adana'ya intikal edecek ekiplerin deprem bölgelerine gitmeleri sağlanacak.

Ekiplerle beraber çok sayıda yardım malzemesi de gönderilirken çeşitli sivil toplum kuruluşları AFAD'ın koordinesinde bölgede yardım çalışmalarına katılacak.

Arama kurtarma ekiplerimizi taşıyan ilk uçaklarımız #deprem bölgesine gitmek için #İstanbul'dan havalandı.



Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek. #Kahramanmaraş pic.twitter.com/2W52z4mCsu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2023

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ İSTANBUL'DAN UÇAKLARLA DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma ekibini taşıyan uçakların hareket ettiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında ekiplerin havalimanından uçaklara sevkine ilişkin görüntüler de yer aldı.