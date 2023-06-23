İstanbul Valisi Davut Gül, kentte düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Vali Gül, 2 bin 841 yabancının ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini belirtti.