İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 15, 2023
��Bu akşam saatlerinden sonra #İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
��https://t.co/OqjVIcpUkx pic.twitter.com/2Q1BGtYTUs
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