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İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30:00

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler : istanbul valiliği sağanak uyarı
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