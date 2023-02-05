İstanbul Valiliğinden kar uyarısı! "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu akşam İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Vali Yerlikaya, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" sözlerini kullandı.

�� Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;



⚠️Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir❄️



Gerekli tedbirlerimizi aldık



Lütfen;



⏰17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️ pic.twitter.com/8y9TPtYzFw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA KAR ENGELİ



Önlemler kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidilecek.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumları 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacak.