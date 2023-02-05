İstanbul Valiliğinden kar uyarısı! "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vali Ali Yerlikaya, "Saat 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu akşam İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.
Vali Yerlikaya, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" sözlerini kullandı.
�� Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023
⏰14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;
⚠️Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir❄️
Gerekli tedbirlerimizi aldık
Lütfen;
⏰17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️ pic.twitter.com/8y9TPtYzFw
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA KAR ENGELİ
Önlemler kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidilecek.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumları 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacak.
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlemeler yapılıyor
- İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
- Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
- Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
- Hepsi pastadan pay kapma telaşında! "Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor"