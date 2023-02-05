İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar başladı.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

VALİLİK KAR İÇİN UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtilmişti.

Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

METEOROLOJİDEN UYARI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.