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16 Temmuz 2020 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 12:36:00

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve beraberindekiler İcadiye Kazsal Camisi'nde kıldıkları sabah namazının ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yürüdü.

Anıtın önünde şehit ve gazileri yad eden grup adına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016, birilerinin bu memleketi yıkma adına başkalarının taşeronluğunu yapmasının başlangıç tarihi değildir. İnşallah dünya, dünyanın 5'ten büyük olduğu yeni bir döneme ulaştığı, bambaşka bir dünya ve medeniyetin ışıkları ortaya çıktığı zaman, 15 Temmuz 2016 tarihini bambaşka bir tarih olarak hatırlayacağız. Bundan 20-30 veya 50 yıl sonra inanıyorum ki herkesin daha eşit, daha adil, daha iç içe ve daha özgür olduğu bir dünya kurulduğu zaman, 15 Temmuz geçmişe dönük olarak böyle bir milat tarihi olarak kabul edilecektir. Biz İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, bir taraftan üniversitemizi kurgularken, diğer taraftan böyle bir medeniyetin adımını attığımızın inşallah idrakinde olalım. Bu itibarla bu 251 şehidimize çok şey borçluyuz. Ama bizler de inşallah bundan bir hisse alacağız."

Törende Rektör Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı yanında İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kur’an tilavetini dinledi.

Program, Maşalı'nın duası ve Nakkaştepe Millet Bahçesi'ndeki çorba ikramının ardından sona erdi.

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