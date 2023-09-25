İstanbul için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Marmara'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 25, 2023
Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
⚠️Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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