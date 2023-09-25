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25 Eylül 2023 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 21:58:00

İstanbul için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Etiketler : istanbul fırtına valilik hava durumu
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