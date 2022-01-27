İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, tüm pistlerde kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete girdiğini açıkladı. Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 755 seferin yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.