VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı!
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek
Bakan Çavuşoğlu bizzat duyurdu: 'Türk Davos'u'na katılacaklar
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Bayraktar TB2'ye karşı silah istediler!
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!
Putin Türkiye'ye geliyor
Saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Avrupa ve Rusya'nın gaz ruleti
Çıldır Gölü'nde sema gösterisi
Parmak bebeğe kalp ameliyatı
Kara sevdalı adam
Eşinin böbreğiyle hayata tutundu
Can dost Zerdali kanseri atlattı
Başıboş dolaşan bir roket Ay'a çarpacak
Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta!
MTV ilk taksitini ödemeyenler dikkat!
Karadeniz gazında geri sayım
AGİ ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı
Yılın ilk enflasyon raporu!
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı
Rusya'nın teklifine cevap verildi!
27 Ocak 2022 Perşembe 15:18:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 15:18:00

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda tüm pistlerin uçuşlara açıldığı açıklanırken, bugün 755 seferin gerçekleşmesi bekleniyor

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, tüm pistlerde kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete girdiğini açıkladı. Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 755 seferin yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.

Etiketler : Yoğun kar İSTANBUL HAVALİMANI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Gazino gecesi

Gazino gecesi
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Kardan ben de nasibimi aldım!

Kardan ben de nasibimi aldım!
Sapık korkusundan evini değiştiriyor

Sapık korkusundan evini değiştiriyor
Elazığ'da mahsur kaldı

Elazığ'da mahsur kaldı
Amerika'da doğaçlama konser

Amerika'da doğaçlama konser
Miami'de yeni mekan heyecanı

Miami'de yeni mekan heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER