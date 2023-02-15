İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor
İstanbul Havalimanı'nda teşekkür mesajları
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür mesajları yer aldı. Havalimanındaki bilgi ekranlarının üzerinde, Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür edildi.
İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.
Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.
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