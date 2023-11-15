İstanbul Emniyeti'nden 'huzur' denetimi
Kaynak: AA
İstanbul polisi helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı. Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere megakentte yapılan denetime, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir sürücünün otomobilinde yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.
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