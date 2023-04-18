İstanbul 3 kıtayı bağlayacak

Başkan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında, "Deprem yaralarını sararken dev yatırım ve kalkınma hamlelerini ihmal etmiyoruz" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan küresel finansın ağırlık merkezinin değiştiğini belirterek "İstanbul Finans Merkezi Türkiye'yi üst lige çıkaracak" dedi.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) bankalar etabı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracağını söyledi. "Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin bir şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor" diyen Erdoğan, "Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu, İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile hedeflerimizi bir adım daha yukarıya taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un günümüzde finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ENGEL ÇIKARDILAR

İktidara geldikten birkaç yıl sonra İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceklerini müjdelediklerini dile getiren Erdoğan, girişimleri sırasında engellerle karşılaştıklarına vurgu yaptı. Erdoğan "Kimlerle mücadele etmedik ki? Kimlerle bu işin kavgasını vermedik ki? 'Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. VakıfBank için, hepsi için aynı şeyi söylediler" dedi.

BULUŞMA NOKTASI

Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İFM, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu merkez, 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. İFM, uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır."

50 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

65 milyar lira yatırımla hayata geçirildi.

Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en gelişmiş projesi özelliğini taşıyor.

50 bin kişi çalışacak.

1.4 milyon metrekareyi 21 ofis binası bulunuyor.

100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli yer alıyor.

Merkez 26 bin 500 araçlık otoparka sahip.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçti.

İstanbul halen Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada. Dün açılan İFM ile birlikte İstanbul listede üst sıraya çıkacak.

ALTYAPI TÜRKCELL'DEN

İFM'de iletişim altyapısının ana yükleniciliğini üstlenen Türkcell, günlük ortalama 100 bin kullanıcıya yüksek hızda iletişim imkanı sağlayacak altyapı kurdu.

300 MİLYAR DOLAR VAADİ SAFSATA

Erdoğan, CHP'nin 300 milyar dolar vaadiyle ilgili de şunları söyledi: "Her şeyi bedava verme, Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan, sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü, anlaştı. Onlar ona havada, karada sözler verdiler. O da o sözleri aynen geldi buraya aktarıyor. Şimdi burada finans sektörünün ileri gelenleri var. Acaba sizler böyle bir şeye inanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? 20 yıl bu ülkede Başbakanlık yaptım, Cumhurbaşkanlığı yaptım ama böyle bir safsata, böyle bir yalan, dolan, hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı SSK'yı bu batıran değil mi?."

MİMAR SİNAN'IN ÇİZGİLERİNİ TAŞIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Finans merkezinin tasarımında mimarlık ve mühendislik tarihimizi ve özellikle de Mimar Sinan'ın birçok formunu, inşaat sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu desenleri, diğer yanında Osmanlı mimari çizgileri bulunuyor" dedi. Kurum "Türk-İslam medeniyetinin, yine bilim, sanat ve gücüyle birleştirilen özgür niteliğini tüm dünyaya sunmanın gayreti içerisinde olduk. Bu eserimizin tasarımında da bir yüzü Kapalıçarşı'ya, Topkapı Sarayı'na, Batı'ya bakarken, diğer yüzü de Ulu Cami'mize, kadim Anadolu'ya yani Doğu'ya bakmaktadır" diye konuştu.

NEBATİ: 130 MİLYAR DOLAR KATKI OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açılışta yaptığı konuşmada "İstanbul Finans Merkezi (İFM) ekosistemi, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır" dedi. Nebati "2036 yılı itibarıyla, İFM'nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde gayri safi yurt içi hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.