İsrail hükümetine ilişkin Dışişleri'nden yeni açıklama: "Sorumlusu sizsiniz!"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
İsrail Hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında:
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.
İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez.
İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır.
İsrail Hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) March 9, 2024
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir.
İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi...
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