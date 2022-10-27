İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Kaynak: AA
İskenderun Körfezi'nde 11 Mart'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Gabon bayraklı "Moraz" isimli yük gemisinin su alan makine dairesinde yürütülen kaynak ve su tahliye işlemleri tamamlandı.
Yüzer duruma getirilen gemi, hazırlıklarının ardından İzmir Aliağa'ya götürülecek.
İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle 11 Mart'ta çapasını kırılan gemi, sürüklenerek özel bir limanda karaya oturmuş, gemiyi kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.
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