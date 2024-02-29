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29 Şubat 2024 Perşembe 10:26:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 10:26:00

İşgalci İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef aldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı kalabalıktaki çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.

Ölen ve yaralananların, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirten tanıklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

Etiketler : israil filistin gazze
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