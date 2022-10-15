İşaret dili ile Cuma hutbesi

Erzurum'da, İl Müftülüğü'nce "İşaret Diliyle Cuma Hutbesi Projesi" başlatıldı. İl Müftülüğü görevlisi Murat Aybas, dini mesajları işitme engellilerin de anlayabilmesi için işaret diline çevriliyor.



Palandöken ilçesindeki bazı camilerde hayata geçirilen uygulamadan faydalanmak isteyen işitme engelliler için önceden duyuru yapılıyor. İşitme engeller de belirlenen camilere giderek ibadetlerini yerine getiriyor.