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23 Haziran 2022 Perşembe 11:05:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 11:14:00

İş insanı İrfan Güneş, "tehdit ve yağma" suçlamasıyla tutuklandı

Kaynak: İHA

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu ihalelerinde fesat karıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş insanı İrfan Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda kamu ihalelerinde fesat karıştırma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş insanı İrfan Güneş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İrfan Güneş'in 'ihalesini iptal ettirmeme' karşılığında bir iş adamından para istediği ve tehdit ettiği iddia edildi. İş yerinin sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde "Tehdit, yağma ve işyeri kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan İrfan Güneş. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş insanının daha önce Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Katran" isimli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da adının geçtiği öğrenildi.

Etiketler : Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığ Edirne Emniyet Müdürlüğü Katran İrfan Güneş
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