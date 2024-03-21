MSB paylaştı: Teröristler böyle vuruldu!

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21 Mart 2024 Perşembe 18:56:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 18:56:00

Irak'ta düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaşıldı: Teröristler böyle vuruldu

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Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 39 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu."

Etiketler : MSB Irak Terörle Mücadele
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