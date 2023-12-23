Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bakan Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Şehit askerler için taziye mesajları

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERİNKAN'IN DENİZLİ'DEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Serinkan'ın Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan'a acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler verdi.

Şehidin eşiyle ailesinin evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın (35) da 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN TEĞMEN GÜNAY'IN İZMİR'DEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı şehit Günay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÇAĞATAY ERENOĞLU'NUN ŞEHADET HABERİ SİNOP'TAKİ AİLESİNE VERİLDİ



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Vali Mustafa Özarslan da şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalaşan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.