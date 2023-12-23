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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu
Bakan Güler'den şehit askerler için taziye mesajı
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23 Aralık 2023 Cumartesi 07:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 07:15:00

Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Etiketler : milli savunma bakanlığı yaşar güler terör örgütü asker şehit taziye mesajı
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