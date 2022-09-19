VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
Fatih'te 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
"Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz"
Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirildi
Thodex'in kurucusu Özer'in iadesini görüştü
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye-Lüksemburg maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu
İran'ın Uluslararası Adalet Divanında ABD'ye karşı açtığı davada duruşmalar başladı
Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki
Yusuf İslam Türkiye'de vereceği konserleri, müziğini ve hayallerini anlattı
New York borsası düşüşle açıldı
"Tarım sektörümüzü şaha kaldırmak istiyoruz"
ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor
Mercedes, Almanya'nın Saksonya eyaletinde rüzgar santrali inşa edecek
DSÖ: Yeni bir varyant görülmezse Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir
Tunus'ta muhalefet partilerinden seçimlere boykot kararı
Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü
İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi
Türkiye'nin birinci iyilik trenindeki yardım malzemeleri Pakistan'a teslim edildi
Azerbaycan, Ermenilerin büyükelçilik saldırısı dolayısıyla Fransa'ya nota verdi
19 Eylül 2022 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 18:56:00

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler : pence kilit pkk terörist
‘Zeytin Ağacı' müjdesi

‘Zeytin Ağacı' müjdesi
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı
‘Dilenci' sözüne dava açtı

‘Dilenci' sözüne dava açtı
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Aydın'ın Ben'i

Aydın'ın Ben'i
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Sevgi hiçbir zaman tükenmez
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes