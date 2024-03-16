Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!... pic.twitter.com/FBxIarjwu6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2024