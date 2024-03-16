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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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16 Mart 2024 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 11:38:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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