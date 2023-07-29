Irak'ın birçok bölgesi saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor

Irak'ın birçok bölgesi saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin-Hadise elektrik hattına düzenlenen bombalı saldırı ve Basra Bekir Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.



Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte elektriğe duyulan ihtiyacın yoğunluğuna dikkati çekilen açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilerek birkaç saat içerisinde ulusal elektrik hizmeti verileceği ifade edildi.



Irak'ta özellikle yaz aylarında sıklaşan elektrik kesintilerine karşı halk, mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığında belirli kapasitede elektrik hizmeti almaya çalışıyor.



Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.

