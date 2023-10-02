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02 Ekim 2023 Pazartesi 23:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 23:30:00

İngiltere'nin Oxford şehrinde büyük patlama

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İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında biyogaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

İngiltere'nin Oxfordshire kenti yakınlarında biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi.

Etiketler : patlama Oxford ingiltere
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