02 Ekim 2023 Pazartesi 23:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 23:30:00
İngiltere'nin Oxford şehrinde büyük patlama
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında biyogaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
İngiltere'nin Oxfordshire kenti yakınlarında biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi.
- İngiltere'nin Oxford şehrinde büyük patlama
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