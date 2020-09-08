İngilizlerin batırdığı Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra bulundu!

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08 Eylül 2020 Salı 13:20:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:21:00

İngilizlerin batırdığı Nazi gemisi 80 yıl sonra bulundu! 'İşgale katılan en büyük ve korkunç gemiydi'

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Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nda Norveç işgalinde kullandığı 174 metrelik Karlsruhe savaş gemisinin enkazı, 80 yıl sonra bulundu. Karlsruhe isimli gemi, İngiliz denizaltısı torpidoyla hedef alınan geminin mürettebatı, tahliye edilen gemi Almanlar tarafından Norveç açıklarında batırılmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Norveç'i işgal eden Nazi Almanyası'nın savaş gemisi Karlsruhe, Nisan 1940'ta Norveç'in Kristiansand limanından dönüş yolculuğunda bir İngiliz denizaltısı torpidosu tarafından vuruldu.

Norveç işgaline katılan son büyük Nazi Alman savaş gemisi olan Karlsruhe'nin enkazı, Kristiansand kıyılarından 13 deniz mili açıklarında, 80 yıl sonra bulundu

1920'lerde inşa edilen savaş gemisinden elde edilen su altı görüntülerdeki gamalı haç sayesinde tanımlandı. Gemi, gövdesi ve kulelerinin konumu gibi ayrıntılar, görüntüler ve sonar taramaları ile tanımlandı.

Nazi Almanyası 9 Nisan 1940'ta, Norveç hükümeti ve kralı İngiltere'ye kaçmaya zorladı. Kral ve hükümet, 1945'te Almanya'nın teslim olmasına kadar sürgünde kaldı.

174 metrelik Karlsruhe işgal gücünün bir parçasıydı, ancak vuruldu. Norveç'in güney limanı Kristiansand'dan dönüş yolculuğuna başladıktan kısa bir süre sonra bir İngiliz denizaltısı torpidoyla hedef alınan geminin mürettebatı, tahliye edildi ve gemi nihayet Almanlar tarafından batırıldı.

Savaş gemisi 490 metre derinlikte, kıyıdan yaklaşık 24 kilometre açıkta dik şekilde 80 yıl sonra bulundu.

Keşifle ilgili açıklama yapan Norveç Denizcilik Müzesi'nde arkeolog ve araştırmacı olan Frode Kvalo, "Karlsruhe, sağlam bir şekilde deniz seviyesinden 490 metre aşağıda duruyor. Toplar tehditkar bir şekilde denizi işaret ediyor. Üç, üçlü kuledeki dokuz topun ana bataryasıyla bu gemi, Kristiansand'a karşı saldırı grubundaki en büyük ve en korkutucu gemiydi.' dedi.

Karlsruhe, Norveç sularında şimdiye kadar bulunan en uzun gemi enkazıdır. Bulunan Alman savaş kruvazörü Scharnhorst daha büyük olsa da, Barents Denizi'ndeki Norveç sınırının dışında bulundu.

Agder Üniversitesi Tarih Profesörü May-Brith Ohman Nielsen, enkazın savaş ve işgal dönemine yeni bir ışık tutabileceğini söyledi.

Ulusal yayın kuruluşu NRK'ya konuşan Nielsen, "Geminin nerede battığı ve gerçekte nerede bulunduğu hakkında uzun süredir sahip olduğumuz bilgiler arasındaki ilişkiye bakarak kaynakları yorumlamak için bir şeyler öğrenebiliriz." dedi.

Savaş gemisi, çok büyük olduğu ve çok derinde olduğu için, enkazı çıkarmaya yönelik henüz herhangi bir plan olmadığı bildirildi.

(star.com.tr)

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