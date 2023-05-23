İnce'den Kılıçdaroğlu'na destek iddialarına yalanlama
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği hususundaki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
14 Mayıs seçimlerinde cumurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan daha sonra 7'li koalisyon tarafından adaylıktan çekilmesi için baskıya uğrayan Muharrem İnce, 28 Mayıs seçimleri öncesi açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesi yönündeki baskıların devamında kaset kumpası ile karşı karşıya bırakılan Muharrem İnce, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan Kılıçdaroğlu'na destek iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.
İnce, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim.
Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim. pic.twitter.com/hd8RJts1rn— Muharrem İNCE (@vekilince) May 22, 2023
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