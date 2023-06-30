İmamoğlu'nun Osmanlı ve 2. Abdülhamid hazımsızlığı! 125 yıllık markayı değiştirdi

Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin Osmanlı ve Sultan 2. Abdülhamid karşıtlığı ile ortaya koydukları yeni uygulama tepkilere neden oldu.

Yaklaşık 125 yıl önce Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Su markası İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından HMD olarak değiştirildi.

Hamidiye Su yeni ambalaj ve şişelerde HMD markası ile satılmaya başlandı.

HAMİDİYE SU'NUN GEÇMİŞİ

Sultan 2. Abdülhamid, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacı ile 1898 yılındı kurdurduğu komisyon ile projeyi başlatmıştır.

1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir. Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.