Ordu Valiliği, VIP’e alınmadığı için Ordu Valisi’ne Valiniz itlik yapmıştır’ dediği gerekçesiyle CHP adayı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İMAMOĞLU 'BASİTLİK DEDİM' DEMİŞTİ

Günler sonra kameralar önüne çıkan Ekrem İmamoğlu ise ‘Valiye it dediniz mi?’ sorusuna hayır yanıtı verememişti. İmamoğlu, sesinin kısık olduğunu, bazı kelimelerin yarısının çıkmadığını öne sürmüştü. İmamoğlu, ‘basitlik’ dediğini iddia etmişti.

İmamoğlu’nun bazı taraftarları “İt demedi, ‘Vali beye gitti deyin’ dedi” iddiasında bulunuyordu. Bazı taraftarları ise ‘montaj’ diyordu.

İŞTE VALİYE "İT" DEDİĞİ O GÖRÜNTÜLER

FATİH PORTAKAL: GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM

Ancak İmamoğlu’nun tüm bu savunmalarına karşın FOX TV sunucusu Fatih Portakal, hakaret görüntülerini izlediğini, RTÜK nedeniyle yayınlamadığını söylemişti. Fatih Portakal, "O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim. Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuşmuştu.

VE HABER GLOBAL EN NET GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Haber Global, bugün CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a hakaret ettiği anların en net görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu polislere “Aynen iletin. Valiniz itlik yapmıştır” diyor.