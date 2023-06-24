İmamoğlu'ndan Millet İttifakı'nı eleştiren Akşener'e tebrik
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Millet İttifakı'na ise “Size hayatınızda başarılar” diyerek tepki gösteren Meral Akşener'i tebrik etti.
Meral Akşener İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda bin 127 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kurultaydaki konuşmasında "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadeleriyle tartışma yaratan Akşener, Millet İttifakı'na ise "Size hayatınızda başarılar" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik geldi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "İYİ Parti'nin 3. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum" dedi.
- İmamoğlu'ndan Millet İttifakı'nı eleştiren Akşener'e tebrik
- Suudi Arabistan: Yurt dışından gelen hacı adayı sayısı 1,5 milyonu aştı
- Sosyal medyada "öncelikli hasta" dezenformasyonu... Bakan Koca iddiaları yalanladı
- Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile 'Rusya' diplomasisi
- Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı
- Rapor: COVID-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı